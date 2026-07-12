Pelote Basque Master International de Plaza Berri Plaza Berri Biarritz
vendredi 31 juillet 2026 · Plaza Berri · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Pelote Basque Master International de Plaza Berri
Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
M
Evènement sportif inédit et exceptionnel à Biarritz avec le Master International de Plaza Berri 3 sélections nationales de France, Euskadi et Espagne dans les 3 spécialités reines de la pelote basque; la Main nue, la Paleta cuir et la Pala corta. Les joueurs participant à cette compétition défendront leur nation à l’occasion des prochains Championnats du monde d’Octobre 2026 en Argentine. Organisé par Biarritztarrak et fronton series.
Au programme vendredi 31 juillet France / Espagne ( 1/2 finales)
Samedi 8 août France / Euskadi ( 1/2 finales)
Vendredi 14 août FINALES
PLAZA BERRI est un mur à gauche couvert avec un service Bar et Restauration sur place. .
Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07
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English : Pelote Basque Master International de Plaza Berri
L’événement Pelote Basque Master International de Plaza Berri Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz
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