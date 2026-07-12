Pelote Basque Master International de Plaza Berri Plaza Berri Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Pelote Basque Master International de Plaza Berri

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

M

Evènement sportif inédit et exceptionnel à Biarritz avec le Master International de Plaza Berri Sélections nationales de France, Euskadi et Espagne dans les 3 spécialités reines de la pelote basque; la Main nue, la Paleta cuir et la Pala corta. Les joueurs participant à cette compétition défendront leur nation à l’occasion des prochains Championnats du monde d’Octobre 2026 en Argentine. Organisé par Biarritztarrak et fronton series.

Au programme Samedi 8 août France / Euskadi ( 1/2 finales)

Vendredi 14 août FINALES

PLAZA BERRI est un mur à gauche couvert avec un service Bar et Restauration sur place. .

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pelote Basque Master International de Plaza Berri

L’événement Pelote Basque Master International de Plaza Berri Biarritz a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Biarritz