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Pelote basque tournoi de pelote Bidache

Pelote basque tournoi de pelote Bidache

Pelote basque tournoi de pelote Bidache lundi 15 juin 2026.

Adresse : Place du Fronton

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bidache

Pelote basque tournoi de pelote

Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-15

Parties du lundi au vendredi créneau de 19h30 journalier. Créneau à 18h30 et 20h30 selon les jours, nous contacter.   .

Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49  francis.notary64@gmail.com

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English : Pelote basque tournoi de pelote

L’événement Pelote basque tournoi de pelote Bidache a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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