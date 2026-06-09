Bidache

Pelote basque tournoi de pelote

Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Parties du lundi au vendredi créneau de 19h30 journalier. Créneau à 18h30 et 20h30 selon les jours, nous contacter. .

Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 francis.notary64@gmail.com

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English : Pelote basque tournoi de pelote

L’événement Pelote basque tournoi de pelote Bidache a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque