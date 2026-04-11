Pelote basque Trophée Arthur Pascual Fronton couvert Plaza Berri Biarritz
Pelote basque Trophée Arthur Pascual Fronton couvert Plaza Berri Biarritz mercredi 15 avril 2026.
Biarritz
Pelote basque Trophée Arthur Pascual
Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le club de pelote basque Biarritztarrak organise 3 soirées exceptionnelles au mur à gauche de Plaza Berri, les mercredis 15, 22 et 29 avril 2026.
En ouverture, les joueurs de l’équipe de France à main nue s’affronteront dans des rencontres de haut niveau. Ces parties leur permettront de peaufiner leur préparation en vue des championnats du monde qui se dérouleront en Argentine à l’automne prochain.
Puis place à la spectaculaire spécialité de la paleta cuir, avec la participation des joueurs de l’équipe de France, également en préparation pour ces mêmes échéances internationales.
Dans chaque spécialité, 1ère demi-finales les 15 et 22 avril, finales le 29 avril 2026.
Spectacle garanti !
Fronton couvert
Bar & Restauration sur place .
Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07 biarritztarrak@orange.fr
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English : Pelote basque Trophée Arthur Pascual
L’événement Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Biarritz
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