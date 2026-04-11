Pelote basque Trophée Arthur Pascual Fronton couvert Plaza Berri Biarritz

Biarritz

Pelote basque Trophée Arthur Pascual

Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le club de pelote basque Biarritztarrak organise 3 soirées exceptionnelles au mur à gauche de Plaza Berri, les mercredis 15, 22 et 29 avril 2026.

En ouverture, les joueurs de l’équipe de France à main nue s’affronteront dans des rencontres de haut niveau. Ces parties leur permettront de peaufiner leur préparation en vue des championnats du monde qui se dérouleront en Argentine à l’automne prochain.

Puis place à la spectaculaire spécialité de la paleta cuir, avec la participation des joueurs de l’équipe de France, également en préparation pour ces mêmes échéances internationales.

Dans chaque spécialité, 1ère demi-finales les 15 et 22 avril, finales le 29 avril 2026.

Spectacle garanti !

Fronton couvert

Bar & Restauration sur place .

Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07 biarritztarrak@orange.fr

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English : Pelote basque Trophée Arthur Pascual

L’événement Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Biarritz