Pelote demi finales joko garbi Plaza Sare

Pelote demi finales joko garbi Plaza Sare vendredi 29 août 2025.

Pelote demi finales joko garbi

Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30

Demi-finales de joko garbi. Finales prévues le mardi des fêtes de Sare (16 septembre).

Le joko garbi se joue trois joueurs contre trois joueurs, contre le mur du Fronton Place Libre, en 45 points.

Un joueur joue avant gauche, l’autre avant droit et le troisième à l’arrière.

Spécialité rapide, la pelote est renvoyée instantanément, agréable à regarder.

Se joue avec une pelote dure qui va de 108 à 125 grammes suivant la catégorie.

Se pratique également en hiver en Fronton Mur à Gauche court 36 mètres mais à deux contre deux. .

Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 24 80

English : Pelote demi finales joko garbi

German : Pelote demi finales joko garbi

Italiano :

Espanol : Pelote demi finales joko garbi

L’événement Pelote demi finales joko garbi Sare a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Pays Basque