Pelote et musique pour le 4L Trophy Arette samedi 23 août 2025.

Pelote et musique pour le 4L Trophy

Fronton Arette Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Au fronton, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, venez assister aux parties de pelote basque.

15h parties de jeunes

17h partie 1ère série à gomme pleine

18h défi entre joueurs du TOP 14

En soirée, chants basco béarnais et concert de Rock avec le groupe AWEK de Féas.

Buvette, Taloak et tombola.

En cas de pluie, l’ensemble de l’événement se déroulera à la salle Nelson Paillou. .

Fronton Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 13 06 60

