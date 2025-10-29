Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau

Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque

17: cérémonie d’ouverture

18h: Mur à gauche 36m

Frontball hommes

Cesta punta 1v1 femmes et hommes

Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens .

Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 83 81

