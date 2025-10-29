Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau
Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-31
2025-10-29
Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque
Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens dans les spécialités suivantes
– Paleta Gomme Pleine Trinquet
– Paleta Gomme Creuse Trinquet & Mur à Gauche
– Frontball
– Frontenis
– Cesta Punta Mur à Gauche 1X1 & Jaï Alaï 2X2 .
