Pelote Europe * Amériques

Complexe de pelote Pau

mercredi 29 octobre 2025.

Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29

Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque

Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens dans les spécialités suivantes

– Paleta Gomme Pleine Trinquet

– Paleta Gomme Creuse Trinquet & Mur à Gauche

– Frontball

– Frontenis

– Cesta Punta Mur à Gauche 1X1 & Jaï Alaï 2X2 .

+33 5 59 84 83 81

