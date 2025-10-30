Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau
Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau jeudi 30 octobre 2025.
Pelote Europe * Amériques
Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque
18h, Trinquet
Paleta gomme creuse 2v2 hommes
Paleta gomme pleine 1v1 hommes
Paleta gomme pleine 2v2 femmes
Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens .
Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 83 81
English : Pelote Europe * Amériques
German : Pelote Europe * Amériques
Italiano :
Espanol : Pelote Europe * Amériques
L’événement Pelote Europe * Amériques Pau a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Pau