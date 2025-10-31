Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau

Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque

Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens

18h, Jaï alaï

Cesta punta 2v2 femmes

Cesta punta 2v2 hommes .

