Pelote Europe * Amériques Complexe de pelote Pau vendredi 31 octobre 2025.
Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Retrouvez la première compétition intercontinentale de Pelote Basque
Compétition internationale inédite qui opposera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des continents américains et européens
18h, Jaï alaï
Cesta punta 2v2 femmes
Cesta punta 2v2 hommes .
Complexe de pelote 458 bvd du cami salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 83 81
