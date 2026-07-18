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Pelote main nue Plaza Berri Ascain

samedi 18 juillet 2026 · Plaza Berri · Ascain

Pelote main nue Plaza Berri Ascain

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Plaza Berri
Adresse
Fronton Pampi Laduche
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Pelote main nue

Plaza Berri Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Parties de pelote à main nue
9h30 Benjamins Fuchs Argi Sobolak Iker / Uhaldean
11h Benjamins Lavigne Ode Albistur Lorentxo / Zaharrer Segi   .

Plaza Berri Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  azkaindarrakbat@yahoo.fr

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English : Pelote main nue

L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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