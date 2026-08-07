Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Informations pratiques

Ascain

Pelote main nue

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Partie de pelote à main nue, 1/2 finale

Poussins Etchemendy Oihan Istil Aspirot Tom / Zaharrer Segi .

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 azkaindarrakbat@yahoo.fr

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English : Pelote main nue

L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque