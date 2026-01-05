Pelotes et papote Châtellerault
Pelotes et papote Châtellerault samedi 28 mars 2026.
Pelotes et papote
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
.
Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pelotes et papote
L’événement Pelotes et papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne