PELURE THEATRE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
PELURE THEATRE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet samedi 7 mars 2026.
PELURE THEATRE
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Déclaration d’amour à l’indépendance et au féminisme / par la Cie Onirique Onanie
Déclaration d’amour à l’indépendance et au féminisme / par la Cie Onirique Onanie 9 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A declaration of love to independence and feminism / by Cie Onirique Onanie
L’événement PELURE THEATRE Poucharramet a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE