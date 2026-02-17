PELURE THEATRE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

PELURE THEATRE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Déclaration d’amour à l’indépendance et au féminisme / par la Cie Onirique Onanie

Déclaration d’amour à l’indépendance et au féminisme / par la Cie Onirique Onanie 9 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A declaration of love to independence and feminism / by Cie Onirique Onanie

L’événement PELURE THEATRE Poucharramet a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE