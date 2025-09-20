Pélussin en balade Maison du Parc du Pilat Pélussin

Pélussin en balade Maison du Parc du Pilat Pélussin samedi 20 septembre 2025.

Pélussin en balade 20 et 21 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce parcours « intra-muros » sans difficulté, vous fera découvrir les principaux attraits touristiques du centre de Pélussin, présentés sur huit plaques explicatives.

Du Parc Gaston Baty au château de Virieu, vous découvrirez les deux églises, les viaducs construits pendant la Première Guerre mondiale, les esses empruntés par les ouvriers du textile, la maison du Parc du Pilat… ainsi que des points de vue magnifiques sur le Pilat, la vallée du Rhône et même la chaine des Alpes par temps clair.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

commune de Pélussin