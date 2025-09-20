Pélussin en vers et en vitrine : L’architecture en Poésie Centre bourg Pélussin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Partez à la découverte d’une opération poésie insolite avec plus d’une dizaine de commerces partenaires pour accueillir, dans leurs vitrines, des poésies et citations inspirées par l’architecture et le bâti.

Parfois, les strophes voyagent d’une vitrine à l’autre et il faut reconstituer le poème comme un puzzle.

Repérez les vitrines participantes, laissez-vous surprendre par cette balade littéraire et partagez vos coups de cœur sur Instagram avec le hashtag #PélussinEnPoésie.

Vitrines à parcourir :

La Source de bien-être – Lunetterie du Pilat – Animalerie du Pilat – Le Shed – Le CinéPillat – Le Panier du Pilat – Des Livres et vous – L’Arrosoir Bambin’occaz – À l’ombre d’un arbre – APImmobilier – La Laverie du Pilat – Atelier 3A – Bobines et Madelaines

Centre bourg 42410 pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Pélussin