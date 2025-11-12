Pénélope et ses musées tactiles Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement
Pénélope et ses musées tactiles
Du 12/11/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Mardi et jeudi de 13hà 19h
Mercredi, vendredi*, samedi de 10h à 19h
* Attention le département jeunesse ouvre à 13h le vendredi.
L’univers sensible et poétique de l’autrice-illustratrice PénélopeEnfants
Alcazar, salle d’exposition
Découvrez l’univers sensible et poétique de l’autrice-illustratrice Pénélope trois expositions en une, à voir, à vivre, qui célèbrent la diversité et l’inclusion avec les enfants et leurs familles.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Poèmes en langue des signes
MERCREDI 12 NOVEMBRE À 16H
> Alcazar, salle de conférence
Avec le spectacle Poèmes en langue des signes, Pénélope, accompagnée de Levent Beskardès, poète malentendant et Monique Gendrot son interprète, invitent petits et grands à signer, voir
et ressentir la poésie. Un spectacle participatif et inclusif à partager ensemble !
Lectures signées
SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H
> Alcazar, salle d’exposition
Pénélope invite les 0-3 ans à des lectures bilingues français/langue des signes un moment doux et sensoriel pour éveiller la curiosité, le toucher et le
langage dès le plus jeune âge.
Pour les 0/3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
En présence de l’autrice Pénélope.
Visite de l’exposition atelier langue des signes dédicaces
SAMEDI 15 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H
> Alcazar, salle d’exposition et département Jeunesse, rez-de-chaussée
Pénélope et ses musées tactiles
L’autrice-illustratrice Pénélope vous fait vivre ses expositions une immersion poétique et sensorielle pour petits et grands, suivie de dédicaces pour
prolonger l’émerveillement en famille !
À 14H ET 16H30 Visites de l’exposition par l’autrice:
DE 14H À 15H30 pour les enfants de plus de 6 ans.
DE 16H30 À 17H 30 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
DE 15H30 À 16H ET DE 17H30 À 18H Dédicaces avec vente de livres (sous réserve) .
Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The sensitive, poetic world of author-illustrator Pénélope
German :
Die sensible und poetische Welt der Autorin und Illustratorin Pénélope
Italiano :
Il mondo sensibile e poetico dell’autrice-illustratrice Pénélope
Espanol :
El universo sensible y poético de la autora e ilustradora Pénélope
