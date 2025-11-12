Pénélope et ses musées tactiles Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Pénélope et ses musées tactiles

Du 12/11/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Mardi et jeudi de 13hà 19h

Mercredi, vendredi*, samedi de 10h à 19h

* Attention le département jeunesse ouvre à 13h le vendredi. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’univers sensible et poétique de l’autrice-illustratrice PénélopeEnfants

Alcazar, salle d’exposition



Découvrez l’univers sensible et poétique de l’autrice-illustratrice Pénélope trois expositions en une, à voir, à vivre, qui célèbrent la diversité et l’inclusion avec les enfants et leurs familles.



AUTOUR DE L’EXPOSITION



Poèmes en langue des signes

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 16H

> Alcazar, salle de conférence

Avec le spectacle Poèmes en langue des signes, Pénélope, accompagnée de Levent Beskardès, poète malentendant et Monique Gendrot son interprète, invitent petits et grands à signer, voir

et ressentir la poésie. Un spectacle participatif et inclusif à partager ensemble !



Lectures signées

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H

> Alcazar, salle d’exposition

Pénélope invite les 0-3 ans à des lectures bilingues français/langue des signes un moment doux et sensoriel pour éveiller la curiosité, le toucher et le

langage dès le plus jeune âge.

Pour les 0/3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

En présence de l’autrice Pénélope.



Visite de l’exposition atelier langue des signes dédicaces

SAMEDI 15 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H

> Alcazar, salle d’exposition et département Jeunesse, rez-de-chaussée

Pénélope et ses musées tactiles

L’autrice-illustratrice Pénélope vous fait vivre ses expositions une immersion poétique et sensorielle pour petits et grands, suivie de dédicaces pour

prolonger l’émerveillement en famille !

À 14H ET 16H30 Visites de l’exposition par l’autrice:

DE 14H À 15H30 pour les enfants de plus de 6 ans.

DE 16H30 À 17H 30 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

DE 15H30 À 16H ET DE 17H30 À 18H Dédicaces avec vente de livres (sous réserve) .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

