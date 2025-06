Concert Shakkalo X Mike L’inspi Péniche Antipode Paris 3 juillet 2025

Venez faire une escale acoustique entre deux univers musicaux en plein coucher de soleil sur un bateau parisien. Shakkalo x Mike L’inspi, deux âmes vagabondes vous invitent à bord pour une soirée à fleur d’eau et à fleur de peau.

☁️ Shakkalo “Weather Report” RELEASE PARTY + MIKE L’INSPI ☁️

*Shakkalo* (Indie Folk / Electro-pop)

Avec sa voix au charme éthéré, Shakkalo vous embarque dans un voyage mélancolique entre sonorités folk et influences électro-pop, afin de célébrer la sortie de son 2ème EP “Weather Report”.

Née d’une mère polonaise et d’un père français, elle se réfugie dans la langue anglaise qui lui permet plus facilement d’exprimer ses émotions cachées. Sa musique reflète les artistes qui ont accompagné son quotidien pendant des années : Ben Howard, Pomme, MARO et Aurora.

Découvrir Shakkalo

*Mike L’inspi* (Afro-folk urbaine)

Mike L’inspi c’est ce mec qui te parle comme un pote, mais qui te plante des vérités dans le ventre sans hausser la voix.

Métissé franco-camerounais, il t’embarque dans une afro-folk urbaine introspective et solaire, entre Gaël Faye, Ben Mazué et Népal. Un mix entre poésie, introspection et refrains entrainants, pour les nostalgiques, les amateurs de textes; les « promeneurs » comme il les appelle.

Découvrir Mike L’Inspi

Déroulé de la soirée:

19:30: Ouverture des portes / Apéro

20:00: Concert Mike L’inspi

21:00: Concert Shakkalo

️ BILLETERIE: ️

8€ en ligne en prévente https://shotgun.live/fr/events/concert-shakkalo-x-mike-l-inspi

10€ sur place

Péniche Antipode – 6, Quai de l’Oise, 75019, Paris

Le jeudi 03 juillet 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Péniche Antipode 6, quai de L’Oise 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/concert-shakkalo-x-mike-l-inspi

