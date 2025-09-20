Péniche Española Péniche Espanola Vallon-en-Sully

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après presque 10 ans de ténacité, cette péniche a été mise à l’eau le 22 juin 2019 et baptisée Espanola le 23 juin, en mémoire des prisonniers espagnols napoléoniens qui ont participé au creusement du Canal de Berry. Cette année encore nous avons le plaisir d’accueillir à bord l’historien Alain Gourbet, qui nous propose une exposition très bien documentée sur les aspects historiques du Canal de Berry.

Péniche Espanola Allée des Soupirs; 03190 Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

