PenmaR’0se 2025 Marche rose Saint-Pierre Penmarch

Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
Lancée en 2020 à Penmarc’h, la PenmaR’Ose est un événement sportif et solidaire pour sensibiliser le public au cancer du sein. Les dons collectés et la vente de produits visent à améliorer la prise en charge des malades et l’équipement des professionnels de santé.
Un événement organisé par l’association la PenmaR’OSe.
NOTRE ÉVÉNEMENT EST OUVERT À TOUTES ET TOUS ET GRATUIT !!
Des tirelires seront à disposition sur les stands pour celles et ceux désirant faire un don ( également possible via notre site internet )
• marches & courses, circuit doucig
• villages prévention & animations
• kouigns, buvette & restauration
Cette année, les départs se feront de la pointe de St Pierre ( près du phare ), et les arrivées au stade municipal, où seront organisées les festivités.
On compte sur vous pour battre un nouveau record de participation ! .
Saint-Pierre Le Phare d’Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne
