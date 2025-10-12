PenmaR’0se 2025 Marche rose Saint-Pierre Penmarch

PenmaR’0se 2025 Marche rose Saint-Pierre Penmarch dimanche 12 octobre 2025.

PenmaR’0se 2025 Marche rose

Saint-Pierre Le Phare d’Eckmühl Penmarch Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

2025-10-12

Lancée en 2020 à Penmarc’h, la PenmaR’Ose est un événement sportif et solidaire pour sensibiliser le public au cancer du sein. Les dons collectés et la vente de produits visent à améliorer la prise en charge des malades et l’équipement des professionnels de santé.

Un événement organisé par l’association la PenmaR’OSe.

NOTRE ÉVÉNEMENT EST OUVERT À TOUTES ET TOUS ET GRATUIT !!

Des tirelires seront à disposition sur les stands pour celles et ceux désirant faire un don ( également possible via notre site internet )

• marches & courses, circuit doucig

• villages prévention & animations

• kouigns, buvette & restauration

Cette année, les départs se feront de la pointe de St Pierre ( près du phare ), et les arrivées au stade municipal, où seront organisées les festivités.

On compte sur vous pour battre un nouveau record de participation ! .

Saint-Pierre Le Phare d’Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne

