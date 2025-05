Penmarc’h fête l’Océan Explorez l’archipel des Etocs – Plage du Ster Penmarch, 24 mai 2025 09:30, Penmarch.

Finistère

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

2025-05-24

Pour la 4ème année consécutive, la ville de Penmarc’h organise la fête de l’océan, en lien avec la journée mondiale de l’océan, sous le patronage de l’UNESCO.

Choisissez votre support de navigation et partez à la découverte des Etocs ! Admirez ces rochers aux formes surprenantes et la faune marine luxuriante. N’oubliez pas votre casquette, de l’eau et de la crème solaire. Les combinaisons sont fournies. Prêt pour l’aventure ?

Sans inscription. .

Plage du Ster Centre Nautique Municipal

Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 64 87

