Penne s’illumine Penne-d’Agenais

Penne s’illumine

Bourg hall d’exposition Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Penne s’illumine ! Marché de Noël. Tempête de neige et orgue de Barbarie.

15h spectacle de marionnette Guignol et Père-Noël

16h présence du Père-Noël.

18h retraite aux flambeau place Gambetta.

Buvette et stand sucré et salé. .

Bourg hall d’exposition Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25 animation@ville-pennedagenais.fr

English : Penne s’illumine

Penne lights up! Christmas market. Snowstorm and barrel organ.

3pm: Guignol et Père-Noël puppet show

4pm: presence of Santa Claus.

6pm: torchlight procession in Place Gambetta.

German : Penne s’illumine

Penne erstrahlt im Lichterglanz! Markt in der Weihnachtszeit. Schneesturm und Drehorgel.

15 Uhr: Puppenspiel Guignol et Père-Noël (Kasperle und Weihnachtsmann)

16 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

18 Uhr: Fackelzug auf dem Place Gambetta.

Italiano :

Penne si illumina! Mercatino di Natale. Tempesta di neve e organo a canne.

ore 15.00: spettacolo di burattini Guignol et Père-Noël

ore 16.00: Babbo Natale.

ore 18.00: Fiaccolata in piazza Gambetta.

Espanol : Penne s’illumine

¡Penne se ilumina! Mercado navideño. Tormenta de nieve y organillo.

15.00 h: Espectáculo de marionetas Guignol et Père-Noël

16.00 h: Papá Noel.

18.00 h: Procesión de antorchas en la plaza Gambetta.

