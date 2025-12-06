Penne s’illumine Penne-d’Agenais
Penne s’illumine Penne-d’Agenais samedi 6 décembre 2025.
Penne s’illumine
Bourg hall d’exposition Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Penne s’illumine ! Marché de Noël. Tempête de neige et orgue de Barbarie.
15h spectacle de marionnette Guignol et Père-Noël
16h présence du Père-Noël.
18h retraite aux flambeau place Gambetta.
Buvette et stand sucré et salé. .
Bourg hall d’exposition Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25 animation@ville-pennedagenais.fr
English : Penne s’illumine
Penne lights up! Christmas market. Snowstorm and barrel organ.
3pm: Guignol et Père-Noël puppet show
4pm: presence of Santa Claus.
6pm: torchlight procession in Place Gambetta.
German : Penne s’illumine
Penne erstrahlt im Lichterglanz! Markt in der Weihnachtszeit. Schneesturm und Drehorgel.
15 Uhr: Puppenspiel Guignol et Père-Noël (Kasperle und Weihnachtsmann)
16 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns.
18 Uhr: Fackelzug auf dem Place Gambetta.
Italiano :
Penne si illumina! Mercatino di Natale. Tempesta di neve e organo a canne.
ore 15.00: spettacolo di burattini Guignol et Père-Noël
ore 16.00: Babbo Natale.
ore 18.00: Fiaccolata in piazza Gambetta.
Espanol : Penne s’illumine
¡Penne se ilumina! Mercado navideño. Tormenta de nieve y organillo.
15.00 h: Espectáculo de marionetas Guignol et Père-Noël
16.00 h: Papá Noel.
18.00 h: Procesión de antorchas en la plaza Gambetta.
L’événement Penne s’illumine Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot