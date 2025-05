Penny Arcade + Clément Lemennicier au Bloom Pop – Rennes – Le Boom Pop Saint-Jacques-de-la-Lande, 29 mai 2025, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Penny Arcade + Clément Lemennicier au Bloom Pop – Rennes Le Boom Pop Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 29 mai, 20h00 Prix Libre

Gosselico au Bloom Pop le 29/05/25 à 20h : Penny Arcade (folk lo-fi de James Hoare) et Clément Lemennicier (pop-folk organique). Soirée intimiste et envoûtante. Prix libre.

Gosselico revient au Bloom Pop le jeudi 29 mai 2025 à 20h pour une soirée en clair-obscur entre folk rêveuse et pop minimaliste. Deux univers intimes et singuliers se rencontrent pour un concert envoûtant : Penny Arcade (UK) et Clément Lemennicier (Rennes).

**PENNY ARCADE**, c’est le projet solo de James Hoare (Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments), qui dévoile avec Backwater Collage (Tapete Records) un bijou de folk lo-fi, mélancolique et lumineux, entre home recording délicat et compositions ciselées. Guitares doucement saturées, claviers feutrés et voix douce : une esthétique DIY parfaitement maîtrisée, qui évoque les paysages brumeux du comté anglais d’où il compose.

[https://www.youtube.com/watch?v=nEEx7mzdMMw](https://www.youtube.com/watch?v=nEEx7mzdMMw)

**CLÉMENT LEMENNICIER**, quant à lui, façonne une pop calcaire et organique. Une guitare électrique, quelques effets, et surtout une voix qui touche juste. Membre de Bumpkin Island et collaborateur d’artistes comme Laetitia Sheriff ou Totorro, il livre en solo une folk habitée et épurée. Un premier album est sorti en novembre 2024 chez Yellow Mountain et Les Disques Normal.

[https://www.youtube.com/watch?v=jQFBQVVdSVc](https://www.youtube.com/watch?v=jQFBQVVdSVc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-29T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-29T23:30:00.000+02:00

https://gosselico.fr/evenement/penny-arcade-clement-lemennicier/

Le Boom Pop 34 rue des munitionnettes 35000 Rennes La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande 35000 Ille-et-Vilaine