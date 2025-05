PENS’AIDANTS Atelier douleurs et médicaments – CAREL Royan, 2 juin 2025 14:00, Royan.

Charente-Maritime

PENS’AIDANTS Atelier douleurs et médicaments CAREL 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 14:00:00

fin : 2025-06-02

Date(s) :

2025-06-02

Vous êtes aidant(e) d’un proche et souhaitez bénéficier de conseils sur les douleurs et les différents types de médicaments ? Venez découvrir les conseils d’une médecin spécialisée dans les douleurs chroniques lors de cet atelier PENS’AIDANTS.

.

CAREL 48 bd Franck Lamy

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

English :

Are you the caregiver of a loved one and looking for advice on pain and different types of medication? Come and discover the advice of a doctor specialized in chronic pain at this PENS?AIDANTS workshop.

German :

Sie sind Angehörige(r) und möchten sich über Schmerzen und die verschiedenen Arten von Medikamenten beraten lassen? Lassen Sie sich von einer Ärztin, die auf chronische Schmerzen spezialisiert ist, in diesem Workshop PENS?AIDANTS beraten.

Italiano :

Vi occupate di una persona cara e desiderate un consiglio sul dolore e sui diversi tipi di farmaci? Venite a scoprire cosa ha da dirvi un medico specializzato in dolore cronico in questo workshop sul PENSIERO ATTENTO.

Espanol :

¿Cuidas a alguien cercano y quieres consejos sobre el dolor y los distintos tipos de medicación? Ven y descubre lo que tiene que decir un médico especializado en dolor crónico en este taller de PENSAMIENTO PRUDENTE.

L’événement PENS’AIDANTS Atelier douleurs et médicaments Royan a été mis à jour le 2025-05-05 par Mairie de Royan