PENS’aidants Atelier douleurs et médicaments Espace PENSA Royan

PENS’aidants Atelier douleurs et médicaments

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-16 14:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Aidant(e) d’un proche, vous cherchez des repères et des conseils ?

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

English :

Are you a caregiver looking for guidance and advice?

German :

Sie pflegen einen Angehörigen und suchen nach Orientierungshilfen und Ratschlägen?

Italiano :

Siete alla ricerca di una guida e di una consulenza in qualità di caregiver di una persona cara?

Espanol :

¿Busca orientación y asesoramiento como cuidador de una persona cercana?

