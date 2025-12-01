PENS’aidants Atelier douleurs et médicaments Espace PENSA Royan
PENS’aidants Atelier douleurs et médicaments
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-16 14:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Aidant(e) d’un proche, vous cherchez des repères et des conseils ?
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Are you a caregiver looking for guidance and advice?
German :
Sie pflegen einen Angehörigen und suchen nach Orientierungshilfen und Ratschlägen?
Italiano :
Siete alla ricerca di una guida e di una consulenza in qualità di caregiver di una persona cara?
Espanol :
¿Busca orientación y asesoramiento como cuidador de una persona cercana?
