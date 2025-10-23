PENS’aidants Atelier mieux-être au naturel Centre d’hébergement Royan

Centre d’hébergement 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Aidant(e) d’un proche, vous souhaitez bénéficier de conseils afin d’améliorer certains aspects du quotidien?

Centre d’hébergement 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

English :

As the caregiver of a loved one, would you like advice on how to improve certain aspects of daily life?

German :

Wenn Sie einen Angehörigen pflegen, möchten Sie sich beraten lassen, wie Sie bestimmte Aspekte des Alltags verbessern können?

Italiano :

In qualità di caregiver di una persona cara, desiderate un consiglio su come migliorare alcuni aspetti della vita quotidiana?

Espanol :

Como cuidador de un ser querido, ¿le gustaría recibir consejos sobre cómo mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana?

