PENS’aidants Atelier mieux-être au naturel Salle COOK Royan

PENS’aidants Atelier mieux-être au naturel
Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-11 15:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Aidant(e) d’un proche, vous souhaitez bénéficier de conseils afin d’améliorer certains aspects du quotidien?
Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
As the caregiver of a loved one, would you like advice on how to improve certain aspects of daily life?
German :
Wenn Sie einen Angehörigen pflegen, möchten Sie sich beraten lassen, wie Sie bestimmte Aspekte des Alltags verbessern können?
Italiano :
In qualità di caregiver di una persona cara, desiderate un consiglio su come migliorare alcuni aspetti della vita quotidiana?
Espanol :
Como cuidador de un ser querido, ¿le gustaría recibir consejos sobre cómo mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana?
