PENS’aidants Atelier nutrition Salle COOK Royan

Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-06 14:30:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06 2025-12-04
Aidant(e) d’un proche, vous cherchez des conseils ? Grâce à notre diététicienne nutritionniste, bénéficiez de recommandations pratiques et accessibles autour de l’alimentation, afin d’allier santé, équilibre et plaisir.
Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
Are you a caregiver looking for advice? Thanks to our dietician-nutritionist, you can benefit from practical, accessible recommendations on food, to help you combine health, balance and pleasure.
Suchen Sie Rat, wenn Sie einen Angehörigen pflegen? Unsere Ernährungsberaterin gibt Ihnen praktische und leicht zugängliche Empfehlungen rund um die Ernährung, damit Sie Gesundheit, Gleichgewicht und Genuss miteinander verbinden können.
Siete alla ricerca di consigli come badanti? Grazie alla nostra dietista-nutrizionista, potrete beneficiare di consigli pratici e accessibili sull’alimentazione, per coniugare salute, equilibrio e piacere.
¿Busca asesoramiento como cuidador? Gracias a nuestra dietista-nutricionista, podrá beneficiarse de recomendaciones prácticas y accesibles sobre alimentación, para combinar salud, equilibrio y placer.
