PENS’aidants Bien vieillir chez soi, ça se prépare Maison des associations Royan

PENS’aidants Bien vieillir chez soi, ça se prépare Maison des associations Royan jeudi 23 octobre 2025.

PENS’aidants Bien vieillir chez soi, ça se prépare

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Vous avez 60 ans et plus ? Vous êtes aidant(e) ? Une ergothérapeute SOLIHA, spécialiste de l’amélioration de l’habitat, vous donnera, lors de cet atelier, des pistes pour assurer le confort durable de votre domicile

.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

English :

Are you 60 or over? If you are a caregiver, a SOLIHA occupational therapist, a specialist in home improvement, will give you tips on how to ensure lasting comfort in your home during this workshop:

German :

Sind Sie 60 Jahre oder älter? Eine Ergotherapeutin von SOLIHA, die sich auf die Verbesserung der Wohnsituation spezialisiert hat, wird Ihnen in diesem Workshop Wege aufzeigen, wie Sie den Komfort in Ihrem Zuhause dauerhaft sicherstellen können:

Italiano :

Avete più di 60 anni? Se siete assistiti, un terapista occupazionale di SOLIHA, specializzato nel miglioramento della casa, vi darà consigli su come rendere la vostra casa più confortevole a lungo termine:

Espanol :

¿Tiene 60 años o más? Si es usted cuidador, un terapeuta ocupacional de SOLIHA, especializado en mejoras del hogar, le dará consejos para que su casa sea más cómoda a largo plazo:

L’événement PENS’aidants Bien vieillir chez soi, ça se prépare Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan