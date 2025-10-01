PENSER L INCERTITUDE Cameo Commanderie Nancy
PENSER L INCERTITUDE Cameo Commanderie Nancy mercredi 1 octobre 2025.
PENSER L INCERTITUDE Mercredi 1 octobre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-01T20:15:00 – 2025-10-01T21:54:00
Fin : 2025-10-01T20:15:00 – 2025-10-01T21:54:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=FD7ZO »}]
Ciné-débat Cameo Commanderie PENSER L INCERTITUDE