Penser la philosophie : La crise de l’éducation au XXIème siècle et la philosophie de Hannah Arendt Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 6 décembre 2025.
Nous observons dans le monde occidental du
XXIème siècle des difficultés pour éduquer les enfants. Ces difficultés ne sont
pas liées à la maladresse de quelques éducateurs ou au caractère difficile de
quelques enfants ou à un conflit de générations qui a toujours plus ou moins
existé. Que s’est-il donc passé à la fin
du XXème siècle pour nous conduire à une crise de l’éducation ? C’est la
question que se pose la philosophe Hannah Arendt aux Etats unis dans son livre
La crise de l’éducation. Dans nos sociétés occidentales, se pose la question de
la transmission par l’éducation : transmettre le passé pour bâtir
l’avenir. Mais que devons nous transmettre ? Si nous valorisons la
modernité, c’est-à-dire le changement, la nouveauté, si nous nous éloignons de
la tradition parce qu’elle nous enfermerait dans le passé, si nous oublions le passé et désirons vivre au
présent, la transmission entre générations a-t-elle encore un sens ? Mais
n’est-ce pas la transmission qui fonde l’autorité ? Nous observons que les
parents ne savent ou ne veulent plus
commander ni les enfants obéir. Comment
exercer une autorité si nous sommes persuadés que ce que nous avons appris du
passé est dépassé et que les enfants
sont donc les égaux des adultes dans
leur rupture avec le passé ? La crise de l’éducation ne serait-elle pas
une crise de l’autorité parce qu’elle est une crise de la tradition,
c’est-à-dire de notre rapport au temps ? Un enfant se construit-il
lui-même ou bien se forme t-il par la culture de tous ceux qui l’ont
précédé ? Y a-t-il éducation sans histoire et sans culture ?
Dominique Jouault, professeure de philosophie, propose régulièrement à la bibliothèque des conférences sur un concept ou une grande figure de la philosophie. Pour cette conférence elle mettra en avant « La crise de l’éducation au XXIème siècle et la philosophie de Hannah Arendt ».
Le samedi 06 décembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr