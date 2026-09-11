Penser l’histoire et la mémoire de la Shoah à l’ère de l’intelligence artificielle, Mémorial de la Shoah, Paris

Informations pratiques

Penser l’histoire et la mémoire de la Shoah à l’ère de l’intelligence artificielle Dimanche 20 septembre, 14h30 Mémorial de la Shoah Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En tentant de dépasser les discours simplificateurs, éloges ou diatribes, qui entourent l’IA et son usage, il s’agira ici de réfléchir aux enjeux historiques et philosophiques soulevés par son avènement dans l’historiographie de la Shoah et la transmission de sa mémoire, entre opportunités inédites et risques réels. En privilégiant l’approche pédagogique et le dialogue, cette journée de rencontres se fera l’exposé de comptes rendus d’expériences concrètes dans divers domaines : du cinéma à la recherche archivistique et la muséographie, de la littérature à la préservation des langues rares et la question du témoignage. Entreprendre cette réflexion, c’est permettre au plus grand nombre de comprendre et d’appréhender les grands débats technologiques de notre temps en explicitant leur lien direct avec les questions profondément humaines qui nous touchent tous et toutes, et qui sont au cœur de la mission du Mémorial de la Shoah.

Introduction par Simon Apartis, ingénieur de recherche au CNRS au sein du labo CIS (Centre Internet Société).

PANEL 1 « Patrimoines en danger » : l’intelligence artificielle pour préserver/ prolonger les traces du passé

Projection en avant‑première du film Reinscribing the Dondorf d’Ania Szczepanska (France‑Allemagne, 24 min, 2026).

En présence de la réalisatrice et de Valentina Fedchenko, chaire junior professeure de yiddish à l’Inalco et membre de l’Équipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguisme (Ertim).

PANEL 2 : Du témoin de chair au témoin statistique : les éthiques de l’IA face à l’historiographie de la Shoah

En présence de Todd Presner, auteur de Ethics of the Algorithm: Digital Humanities and Holocaust Memory (Princeton University Press, 2024), et Jürgen Matthäus, historien (USHMM).

Panels animés par Simon Apartis.

Avec la participation de Philippe Corrot, entrepreneur, cofondateur de Mirakl AI.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah?fref=ts;https://twitter.com/shoah_memorial;https://fr.linkedin.com/company/memorialdelashoah;https://www.tiktok.com/@memorialdelashoah [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/penser-lhistoire-et-la-memoire-de-la-shoah-a-lere-de-lintelligence-artificielle »}] Situé à Paris au cœur du Marais, le Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente sur le sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des expositions temporaires, un auditorium avec de nombreuses conférences, de projections et de rencontres, des lieux de recueillement comme le Mur des Noms ou la crypte et un centre de documentation avec plusieurs millions d’archives sur la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses activités sont organisées aussi bien à l’attention des individuels que des scolaires – ateliers, visites guidées, rencontre avec des témoins, etc. Des séminaires de formation sont régulièrement proposés aux enseignants et à des groupes spécifiques comme les nouvelles recrues de la police.

Conférence

Interface servant à visualiser les archives. Still du film Reinscribing the Dondorf.