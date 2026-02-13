Penser l’incertitude, Les Cinéastes, Le Mans

Penser l’incertitude Mardi 24 février, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:39:00+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:39:00+01:00

Ciné-échange en partenariat avec le CAUE de la Sarthe. La projection sera suivie d’une rencontre avec Pierre Arnou, Arnou architectes, lauréat régional AJAP 2023.

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=FD7ZO »}]

Ciné-échange – Tel un voyage à travers la France, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes. Les Cinéastes Penser l’incertitude