Penser l’intelligence artificielle – Rencontre avec Anne Alombert Librairie Utopia Paris

Comment penser les technologies d’intelligence artificielle autrement qu’entre fascination aveugle et rejet irrationnel ?

L’ouvrage propose une réflexion critique et transdisciplinaire de l’IA. En effet, dans le contexte du déploiement fulgurant des IA génératives, ce livre revient sur l’histoire des technosciences informatique et cybernétique et interroge les enjeux philosophiques, politiques et culturels des dispositifs numériques contemporains. Quels sont les présupposés théoriques qui sous-tendent les innovations industrielles nommées « intelligence artificielle » ? Comment l’accélération technologique actuelle affecte-t-elle les institutions et les sociétés ? Quels sont les effets des générateurs automatiques de textes ou d’images sur les pratiques linguistiques et artistiques ? Pour répondre à ces questions, les vingt contributions de l’ouvrage articulent les points de vue de différentes disciplines : philosophie, mathématiques, anthropologie, histoire des idées, informatique, théorie politique, littérature, traduction, théorie des médias, esthétique, arts plastiques. Par-delà fascination naïve et rejet ignorant, cette diversité de perspectives propose un éclairage sur les enjeux des transformations technologiques et anthropologiques présentes et à venir.

Rencontre en librairie gratuite et ouverte à tous et toutes

Penser l’intelligence artificielle – Enjeux philosophiques, politiques et culturels de l’automatisation numérique, dirigé par Anne Alombert, Alban Leveau-Vallier, Baptiste Loreaux et paru en coédition avec Les presses du réel et l’École universitaire de recherche ArTeC, le 19 décembre 2025 https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=12074&menu=0

Rencontre autour du livre *Penser l’intelligence artificielle – Enjeux philosophiques, politiques et culturels de l’automatisation numérique* en présence d’Anne Alombert, Alban Leveau-Vallier, Baptiste Loreaux qui ont dirigé l’ouvrage collectif.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Librairie Utopia 1, rue Frédéric Sauton 75005 Paris