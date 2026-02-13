PENTECOTE A VELO EN FAMILLE, Chapelle Saint Roch 83520 Roquebrune sur Argens, Roquebrune-sur-Argens

PENTECOTE A VELO EN FAMILLE Dimanche 24 mai, 08h00 Chapelle Saint Roch 83520 Roquebrune sur Argens Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T14:00:00+02:00

Au depart de la Chapelle Saint Roch randonnee de 50 kms ouverte à tous pour une balade en famille dans le vignoble roquebrunois.

Chapelle Saint Roch 83520 Roquebrune sur Argens Roquebrune-sur-Argens 83 Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur secretariatasrc@gmail.com

Randonnée familiale ouverte à tous