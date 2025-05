Pépé et les p’tites bêtes – Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes, 24 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 11:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age maximum : 99

Par Solène WolfsPépé Tamalou vient d’emménager dans une maison avec un joli jardin et décide de s’occuper de son potager. Un conte musical entre ombres et lumières où marionnette et petites bêtes se dévoilent au travers de comptines.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ bm-nord@mairie-nantes.fr