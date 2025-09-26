Pépinière Cheminote : Atelier coup de main Pépinière Cheminote Chelles

Pépinière Cheminote : Atelier coup de main Pépinière Cheminote Chelles vendredi 26 septembre 2025.

Pépinière Cheminote : Atelier coup de main Vendredi 26 septembre, 14h30 Pépinière Cheminote Seine-et-Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T14:30:00 – 2025-09-26T16:30:00

Fin : 2025-09-26T14:30:00 – 2025-09-26T16:30:00

Les ateliers permettent également de créer un lieu de discussion autour du végétal en ville et de la transition écologique, pour tout niveaux.

L’association Pépins Production vous accueille sur sa pépinière de quartier de Chelles: la pépinière Cheminote. Les ateliers coup de main en pépinière vous proposent de participer à la production et à l’entretien des plantes de nos pépinières, en compagnie d’un ou plusieurs membre.s de l’association. La Pépinière Cheminote est une pépinière de quartier accompagnant la transformation de la Cité Cheminote et des Arcades Fleuries à Chelles, quartiers au passé cheminot dont elle tire son nom. Il s’agit d’un lieu de production écologique de jeunes plants, d’un jardin pédagogique et surtout d’un espace de rencontre, d’apprentissage et de création de lien social dans un quartier en transition.

Ouvert aux : Adultes, Mineurs accompagnés

Équipement recommandé : Nous fournissons des gants et des tabliers de travail mais choisissez des vêtements et chaussures que vous n’avez pas peur de salir.

Pépinière Cheminote 2 rue des coudreaux 77200 chelles Chelles 77500 Villeneuve Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.jagispourlanature.org/activite/pepiniere-cheminote-atelier-coup-de-main-76 »}]

Rejoignez-nous pour apprendre et vous exercer à la production (semis, boutures, division,…) et à l’entretien de jeunes plants produits en ville pour la ville, de manière écologique et engagée. jardinage végétal

Pépins production