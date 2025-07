Pépi’Nonière FETE DU VILLAGE Peyrat-la-Nonière

Pépi’Nonière FETE DU VILLAGE

6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière Creuse

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

FETE DU VILLAGE SAMEDI 26 JUILLET, DE 10H A 17h

Pépi’Nonière s’associe aux comité des fêtes pour organiser et financer la fête du village.

BALADE ANIMEE ET APERATIVE- Départ à 10h, retour à 12h

Sur réservation: 06 65 49 73 17

MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS-

Repas à partir de produits locaux sur réservation: 06 65 49 73 17

Formule balade et repas 18€/repas seul 14€

SPECTACLE CARTOMAGIE-« Abracadada et les cheveux magiques » .

6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com

