Pépi’Nonière Journées Portes toujours ouvertes des tiers-lieux 2025 Peyrat-la-Nonière

6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière Creuse
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
JOURNÉES PORTES TOUJOURS OUVERTES
Pépi’Nonière Tiers lieu nourricier
Terre agricoles et ateliers partagés
L’association ouvre ses portes le samedi 4 octobre de 10h à 17h.
Programme détaillé de la journée à venir… .
6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com
