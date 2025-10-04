Pépi’Nonière Journées Portes toujours ouvertes des tiers-lieux 2025 Peyrat-la-Nonière

6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière Creuse

JOURNÉES PORTES TOUJOURS OUVERTES

Pépi’Nonière Tiers lieu nourricier

Terre agricoles et ateliers partagés

L’association ouvre ses portes le samedi 4 octobre de 10h à 17h.

Programme détaillé de la journée à venir… .

6 Route de St-Julien Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com

