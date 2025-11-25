Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse Peyrat-la-Nonière

Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse

6 route de St Julien Peyrat-la-Nonière Creuse

L’essaimage de l’Atelier Paysan dans notre département est une opportunité unique de renforcer l’agriculture locale par l’autonomie technique, la diffusion des technologies paysannes, l’organisation collective.

Journée de lancement pour imaginer et construire, ensemble, les outils et méthodes de demain.

Vous êtes paysan-ne, artisan-ne, bricoleur-se aguerri-e, mécano-te…

Vous avez un atelier équipé… Vous êtes citoyen-ne conscient-e des enjeux de transition…

MARDI 25 NOVEMBRE , de 9h30 à 16h30.

On cherche encore un lieu, gratuit et central

Repas partagé le midi , chacun apporte un plat

Au programme: Présentation de l’Atelier Paysan- Sondage des besoins concrets- Amorce de la Dynamique locale

Pour participer , il est important de vous inscrire:

Via le formulaire par le QR CODE ou par mail à c.roso@soudons-fermes.org

Merci de préciser vos noms, profession, commune, téléphone … .

6 route de St Julien Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com

