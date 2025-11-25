Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse Peyrat-la-Nonière
Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse Peyrat-la-Nonière mardi 25 novembre 2025.
Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse
6 route de St Julien Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
L’essaimage de l’Atelier Paysan dans notre département est une opportunité unique de renforcer l’agriculture locale par l’autonomie technique, la diffusion des technologies paysannes, l’organisation collective.
Journée de lancement pour imaginer et construire, ensemble, les outils et méthodes de demain.
Vous êtes paysan-ne, artisan-ne, bricoleur-se aguerri-e, mécano-te…
Vous avez un atelier équipé… Vous êtes citoyen-ne conscient-e des enjeux de transition…
MARDI 25 NOVEMBRE , de 9h30 à 16h30.
On cherche encore un lieu, gratuit et central
Repas partagé le midi , chacun apporte un plat
Au programme: Présentation de l’Atelier Paysan- Sondage des besoins concrets- Amorce de la Dynamique locale
Pour participer , il est important de vous inscrire:
Via le formulaire par le QR CODE ou par mail à c.roso@soudons-fermes.org
Merci de préciser vos noms, profession, commune, téléphone … .
6 route de St Julien Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com
English : Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse
German : Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse
Italiano :
Espanol : Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse
L’événement Pépi’Nonière L’Atelier Paysan s’intalle en Creuse Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2025-09-23 par Marche et Combraille en Aquitaine