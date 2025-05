Pépi’Nonière Marché Gratiféria de Rentrée – Peyrat-la-Nonière, 24 mai 2025 09:30, Peyrat-la-Nonière.

GRATIFERIA

Samedi 24 mai de 9h30 à 12h30

On apporte ce qui nous sert plus. On prend ce dont on a besoin et on dit merci. On peut venir même si on a rien a donner.

Emplacement gratuit , en extérieur.

Repas partagés à midi .

6 Route de St-Julien

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 49 73 17 projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com

