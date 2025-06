Pépite à la loupe Maison du luthier / Musée, 8 rue des Luthiers Jenzat 9 août 2025 17:00

Allier

Pépite à la loupe Maison du luthier / Musée, 8 rue des Luthiers 8, Rue des Luthiers Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 18:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Pépite à la loupe découverte en détail d’un objet étonnant sorti des vitrines , suivi d’une visite guidée du musée. le samedi à 17 h.

.

Maison du luthier / Musée, 8 rue des Luthiers 8, Rue des Luthiers

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

English :

Nugget under the magnifying glass: detailed discovery of an astonishing object from the display cases, followed by a guided tour of the museum. Saturday at 5 p.m.

German :

Nugget unter der Lupe: Detaillierte Entdeckung eines erstaunlichen Objekts aus den Vitrinen , gefolgt von einer Führung durch das Museum. samstags um 17 Uhr.

Italiano :

Pepita sotto la lente d’ingrandimento: uno sguardo dettagliato su un oggetto sorprendente delle vetrine, seguito da una visita guidata del museo. Sabato alle 17.00.

Espanol :

Pepita bajo la lupa: una mirada detallada a un objeto sorprendente de las vitrinas, seguida de una visita guiada por el museo. Sábado a las 17.00 horas.

L’événement Pépite à la loupe Jenzat a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de tourisme Val de Sioule