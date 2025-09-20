Pépite musicale Mulhouse
Pépite musicale Mulhouse samedi 20 septembre 2025.
Pépite musicale
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Partez à la chasse des pépites musicales des collections des musées pour mieux connaître un talent mulhousien le flûtiste et compositeur du 18ème siècle Jean-Gaspard Weiss.
Sur une conception de Laura Toffetti de l’ensemble Antichi Strumenti.
A partir de 7 ans. Réservation conseillée par téléphone. 0 .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
