Pépite musicale Mulhouse

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Partez à la chasse des pépites musicales des collections des musées pour mieux connaître un talent mulhousien le flûtiste et compositeur du 18ème siècle Jean-Gaspard Weiss.

Sur une conception de Laura Toffetti de l’ensemble Antichi Strumenti.

A partir de 7 ans. Réservation conseillée par téléphone.

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

