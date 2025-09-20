Pépite musicale Musée des beaux-arts Mulhouse

À partir de 7 ans, gratuit – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la chasse aux pépites musicales des collections des musées pour mieux connaître un talent mulhousien : Jean-Gaspard Weiss !

Conception : Laura Toffetti de l’ensemble Antichi Strumenti.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 0389337811 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhousealsace.fr »}] [{« link »: « http://www.antichistrumenti.com/france/index.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© L. Toffetti