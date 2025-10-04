Pépites de Georges Médiathèque Georges Brassens, 65 avenue Marceau, 93700 Drancy Drancy

Entrée libre

Dans le cadre du Rendez-vous des mémoires, nous vous invitons à une rencontre exceptionnelle autour de la bande dessinée La Muette, Drancy un camp aux portes de Paris, en présence de ses auteurs : Simon Géliot (dessinateur) et Valérie Villieu (scénariste). Cette œuvre retrace, pour la première fois en BD, l’histoire du camp d’internement de Drancy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médiathèque Georges Brassens, 65 avenue Marceau, 93700 Drancy 65 avenue Marceau 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 96 45 67 http://drancyaeroportdubourget.fr/ La Médiathèque Georges Brassens est la Médiathèque Centrale du réseau des médiathèques drancéennes. Elle accueille le public tous les jours du lundi au dimanche, et propose de larges espaces d’environ 3000m2, avec de nombreuses assises. Parking souterrain.

Station de RER la plus proche : Le Bourget (RER B)

Médiathèque de Drancy