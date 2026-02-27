PÉPITES MARKET #2 Montpellier
PÉPITES MARKET #2 Montpellier samedi 7 mars 2026.
PÉPITES MARKET #2
59 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07 2026-03-08
Friperie éphémère XXL à Montpellier ! Des milliers de vêtements homme et femme, triés par tailles et catégories. Le tout à partir de 4,99 €.
La première édition a été si bien accueilli que Pépites Market revient au MBA (Montpellier Base Artistique) le week-end du 7 et 8 mars pour votre grand rendez-vous dédié à la mode de seconde main
Sur plus de 500 m², découvrez des milliers de vêtements homme et femme, triés par tailles et catégories pour un shopping simple et rapide.
Les prix démarrent à partir de 4,99 €, avec un espace premium pour les pièces plus rares
Entrée gratuite sur réservation en ligne .
59 Rue de l’Industrie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
XXL thrift store in Montpellier! Thousands of men’s and women’s clothes, sorted by size and category. All from 4.99?
