PÉPITES MARKET Montpellier

PÉPITES MARKET

59 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Pépites Market est une friperie éphémère de grande ampleur (plus de 500 m²) qui se déroulera les 31 janvier et 1er février au MBA, rue de l’Industrie, Montpellier.

L’événement propose des vêtements de seconde main triés par tailles et catégories, à petits prix, avec une entrée gratuite sur réservation. Un espace bar/snack sera également accessible pour une ambiance conviviale.

Entrée gratuite sur réservation en ligne .

59 Rue de l’Industrie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Pépites Market is a large-scale ephemeral second-hand shop (over 500 m²) taking place on January 31 and February 1 at the MBA, rue de l?Industrie, Montpellier.

