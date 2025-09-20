Pépites off ! Mulhouse

Pépites off ! Mulhouse samedi 20 septembre 2025.

Pépites off !

place de la Réunion Mulhouse

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

En écho à l’exposition Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes, un espace convivial et participatif a été aménagé dans la salle de la Décapole du Musée historique.

Exposition inédite, jeux, lecture, déguisements, photographies, tout est en place pour un moment d'exception. Vous pourrez aussi y écouter les enregistrements des pépites vues par les Mulhousiens (en partenariat avec la radio MNE).

