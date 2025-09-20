Pépites Off ! Vivez l’expérience autrement Musée historique Mulhouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En écho à l’exposition ‘Pépites, lumière sur les collections mulhousiennes’, un espace convivial et participatif a été aménagé dans la salle de la Décapole du Musée historique.

Exposition inédite, jeux, lectures, déguisements, photographies… tout est en place pour vous faire passer un moment d’exception.

Vous pourrez également y écouter les enregistrements des “pépites” vues par les Mulhousiens.

En partenariat avec la radio MNE.

Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 0389337817 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-historique Ancien hôtel de ville datant de 1552. Cet édifice constitue le premier atout du Musée historique. En retour, celui-ci valorise le bâtiment et veille à ce que la muséographie reste discrète au premier étage, là où la symbolique politique et les fonctions civiles sont les plus marquées.

Journées européennes du patrimoine 2025

